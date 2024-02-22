سفير الاتحاد الأوروبي يزور مكتبة سيوة العامة في مطروح

زار السفير كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة وحرمه، مكتبة سيوة العامة، في إطار زيارته لمطروح التي تستمر على مدار أربعة أيام، للتعرف على المعالم السياحية والأماكن الأثرية والتراثية والثقافية بالمحافظة.

زيارة سفير الاتحاد الأوروبي واحة سيوة

وكان في استقبال سفير الاتحاد الأوروبي، اليوم، في واحة سيوة، محمد عمران جيري مدير المكتبة ومحمد أنور مدير عام الإدارة العامة للسياحة والمصايف بمحافظة مطروح، وزار جميع أقسام المكتبة التراثية الخضراء، والمبنيه على التراث البيئي الذي يضاهي سيوة القديمة بعمارتها الفريدة، كما زار قاعة الاجتماعات، وقسم الأطفال، والمشغولات اليدوية، وحديقة الطفل، وقسم اطلاع الكبار.

أول مكتبة صديقة للبيئة في سيوة

وقال مدير مكتبة سيوة العامة، إنّ سفير الاتحاد الأوروبي، تعرف وزوجته، على طبيعة التصميم المعمارى للمكتبة، إذ شيّدت بمادة الكرشيف وخامات محلية في الواحة، لتصبح أول مكتبة صديقة للبيئة.

متحف البيت السيوي

وأضاف مدير المكتبة، أنه جرى شرح جميع مكونات المكتبة والأنشطة المقدمة لروادها، فيما أبدى السفير سعادته الغامرة بزيارة المكتبة والتعرف على جهود استدامة العمارة التقليدية بالواحة والأنشطة المتنوعه المقدمة بها، كما زار متحف البيت السيوي واستمع إلى شرح حول العادات والتقاليد بالمجتمع السيوي، وطبيعة الصناعات الحرفية واليدوية وجهود الحفاظ عليها.