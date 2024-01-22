انطلاق ورش عمل بعنوان «مصر بتتكلم أخضر» في مكتبة سيوة بمشاركة 70 طفلا

نظمت مكتبة مصر العامة في واحة سيوة، ورش عمل للأطفال من أبناء الواحة، حول برنامج مصر بتتكلم أخضر، في إطار دور المكتبات العامة في نشر قافة النمو الأخضر، والحفاظ على البيئة النقية الخالية من التلوث، واستخدام المنتجات الطبيعية صديقة البيئة دون الإضرار بالبيئة، بتوجيهات من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

سيوة بتتكلم أخضر

وقال محافظ مطروح، اليوم، إن واحة سيوة تعد من المناطق المتميزة بطبيعتها الخلابة وعمارتها الفريدة ومنتجاتها الطبيعية وأن مبادرة سيوة بتتكلم أخضر التي يجري تنفيذها تسهم في استدامة استخدام الخامات الطبيعية من منتجات سيوة، خاصة أن الواحة تمتاز بوفرة منتجات الخوص والجريد، وعملا على الحد من استخدام الخامات الدخيلة مثل البلاستيك أحادي الاستخدام.

ورش صناعة وتدوير

وأضاف محمد جيري مدير مكتبة مصر العامة في سيوة، أن المكتبة بالتعاون مع جمعية التنمية الفكرية والبيئية وبمشاركة المدرسة الألمانية الجديدة بالإسكندرية، استضافت أكثر من 70 من أطفال سيوة وجرى العمل على نشر الوعي بأهمية الحفاظ على الواحة من التلوث البيئي عن طريق نشر الوعي لدى الأطفال والشباب بمخاطر الاستخدام المفرط للبلاستيك عن طريق وسائل متعددة، مثل ورش إعادة التدوير وورش الحلول الإلكترونية، وورش صناعة البدائل من الخامات الطبيعية، فضلاً عن المسابقات الرياضية والفنية المصممة خصيصا لترسيخ الوعي بقضايا العدالة البيئية والحد من العنف البيئي.

التنمية المستدامة

وأوضح أن هذه المبادرة أطلقتها جمعية التنمية الفكرية والبيئية منذ 3 سنوات من مدينة سيوة تحت عنوان سيوة بتتكلم أخضر، وانطلقت لتجوب جميع محافظات مصر بالتعاون مع العديد من الهيئات والجامعات والمدارس الحكومية والدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي تتضمن الحفاظ على البيئة الطبيعية في المدن والقرى.