فسحة بأقل تكلفة.. 5 أماكن سياحية في واحة سيوة للاستمتاع بإجازة نصف العام

تتمتع سيوة بوجود العديد من الأماكن السياحية في واحة السحر والجمال، والتي استعدت لاستقبال الزائرين من مختلف مدن ومحافظات مصر، للاستمتاع خلال إجازة نصف العام، لقضاء أجمل الأوقات بموسم الشتاء في المزارات المتنوعة، في المناطق الأثرية والمعابد والمتاحف والأماكن الصحراوية والبيئية والبحيرات.

سيوة تستعد لاستقبال الزائرين في إجازة نصف العام

وقال محمد بكر رئيس مدينة سيوة لـ«الوطن» إنه جرى الاستعداد الشامل في جميع المرافق والخدمات لاستقبال زوار واحة سيوة، بالقيام بزراعة أشجار الزينة على الطرق الرئيسية المؤدية إلى المزارات السياحية، وتجميل مدخل سيوة على الطراز المعماري البيئي الذي يعكس العمارة السيوية القديمة، التي تتميز بها الواحة عن غيرها من المدن المصرية الأخرى، إلى جانب نشر فرق النظافة في جميع الشوارع الرئيسية والميادين وصيانة جميع أعمدة الإنارة في الطرق المختلفة، وبمحيط الأماكن السياحية.

أبرز 5 أماكن سياحية في سيوة

تتميز واحة سيوة بالعديد من الأماكن السياحية المختلفة والمقومات الطبيعية الجميلة، حسب يوسف سعيد مدير مكتب رحلات سياحية في سيوة لـ«الوطن»، وتشتهر بـ5 أماكن من أبرز المزارات السياحية بها، وهي قلعة شالي الأثرية، وعين كليوباترا الطبيعية، وجبل الموتى، والذي كان يدفن به بعض الفراعنة الذين عاشوا في الواحة قديمًا، ومعبد آمون، ومنطقة بئر واحد في قلب الصحراء والتي يذهب إليها الزائرين للاستمتاع بأجمل رحلات السفاري في سيوة، ومشاهدة غروب الشمس من بحر الرمال الأعظم بها، ونزول العين السخنة الطبيعية في البئر، في أجواء تجذب المصريين والأجانب الذين يتوافدون علي سيوة خلال هذه الأيام.

أسعار المزارات السياحية في سيوة

وتفتح المزارات السياحية بعضها بالمجان مثل عين كليوباترا وقلعة شالي، بينما بعض المزارات برسوم بسيطة طبقًا لمحمود عبدالله مدير شركة سياحة بسيوة لـ«الوطن»، ومنها جبل الموتي بسعر 20 جنيه الفرد، ورحلة السفاري إلي منطقة بئر واحد السياحية بواقع 400 جنيه للفرد، بسيارات ذات دفع رباعي على مدار اليوم.