القوات المسلحة تحتفل بالذكرى المباركة لليلة الإسراء والمعراج

نظمت القوات المسلحة احتفالها السنوي بالذكرى المباركة لليلة الإسراء والمعراج لعام 1445هـ، حيث بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ خالد الجارحي.

وألقى الدكتور طارق عبد الحميد من علماء وزارة الأوقاف، كلمة أشار فيها إلى أنّ الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج يأتي تعظيما وإجلالا لصاحب الذكرى العطرة لنبي الأمة محمد، وكفاحه العظيم في سبيل دعوته ورسالته المشرقة للإنسانية، مضيفًا أنّ الاحتفال بهذه المناسبة لا يكون إلا باقتدائنا بالرسول الكريم خلقا وعملا.

كما ألقى اللواء أركان حرب ياسر عبد العزيز الأسريجي، مساعد وزير الدفاع، كلمة نيابة عن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أكد خلالها أنّ احتفال القوات المسلحة بهذه المناسبة يأتي إعلاءً للقيم والمبادئ التي أرساها الرسول الكريم، والاقتداء بسيرته الشريفة فى العمل والعطاء والوفاء بالمهام والمسؤوليات المكلفين بها من أجل صون الوطن والدفاع عن مقدسات شعبه العظيم.

حضر الاحتفال عدد من قادة وضباط وأفراد القوات المسلحة وممثلون عن وزارة الأوقاف والأزهر الشريف.