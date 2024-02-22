دعاء الوتر كامل مكتوب وسبب التسمية

صلاة الوترهي صلاة تؤدى ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، تختم بها صلاة الليل، وهي من الصلوات التي رغب فيها الشارع، وحث على أدائها، وذلك عملا بالحديث الشريف الذي أخرجه مُسلمٌ عن أبي هريرةَ رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إِنَّ اللهَ وِتْرٌ، يُحِبُّ الْوِتْرَ، ويستعرض «الوطن» دعاء الوتر كامل مكتوب، للاستعانة به عند أداء الصلاة.

دعاء الوتر كامل مكتوب

وعن دعاء الوتر كامل مكتوب، قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية أنه ورد عن عَلِيٍّ بن أبي طالب -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ يَقُولُ فِي آخِرِ وِتْرِهِ دعاء صلاة الوتر : «اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ».

وأوضح المركز في حديث له عن صلاة الوتر ودعاء الوتر كامل مكتوب، أن سبب تسمية صلاة الفجر بهذا الاسم أنها تصلى وترا أي ركعة واحدة أو ثلاث أو خمس أو سبع ركعات فأكثر، ولا يجوز جعلها شفعا، أي زوجا.

كيفية صلاة الوتر

وأضاف العالمي للفتوى خلال حديثه عن دعاء الوتر كامل مكتوب، أن صلاة الوتر سنة مؤكدة عند جمهور الفقهاء، وتبدأ من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، ويستحب تأخيرها إلى ثلث الليل الأخير، إلا إذا خاف الإنسان أن لا يقوم من الليل، فيقوم بها قبل النوم، وأقل عدد ركعات لها ركعة واحدة وأكثرها إحدى عشرة ركعة.