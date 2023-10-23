أمين الفتوى: يمكن صلاة الوتر بأي عدد فردي من الركعات

قال الشيخ أحمد أسامة، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الوتر هو العدد الفردي، وتسمى صلاة الوتر بهذا الاسم، لأنها تكون ركعة أو 3 ركعات أو 5 ركعات، وكانت السيدة عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، تقول أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان يصلي من الليل 13 ركعة، أو 11 ركعة، أما الشفع فهو عدد زوجي.

جواز صلاة الوتر بأي عدد فردي

وأكد «أسامة» في برنامج «فتاوي الناس»، على قناة «الناس»، بجواز صلاة الوتر بأي عدد فردي، فليس لها عدد ركعات محددة، إذ يرغب البعض في صلاة الوتر ركعة واحدة، وفي هذه الحالة نستند إلى الحديث الشريف، إذ حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث عن ابن عجلان، عن سعيد المقبري، عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قال اكلفوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب العمل إلى الله أدومه، وإن قل وكان إذا عمل عملًا أثبته».

تفسير الحديث الشريف

أوضح «أسامة» تفسير الحديث الشريف، أن خير العمل أدومه وإن قل، فلا يجب أن نثقل على أنفسنا بشكل زائد، يؤدي إلى ترك العمل تمامًا.