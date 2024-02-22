10 معلومات عن أخطر زعيم عصابة بالعالم.. «يشتري صواريخ أرض جو ويهرب النووي»

أفادت صحيفة «نيويورك تايمز»، بأن ممثلي الادعاء الفيدرالي اتهموا زعيم عصابة «ياكوزا» اليابانية، ويدعى تاكيشي إيبيساوا، بتهريب يورانيوم وبلوتونيوم من ميانمار لبيعها للاستخدام في صنع أسلحة نووية، متهمة إياه بالتأمر مع شركاء آخرين لبيع المواد المستخدمة في تصنيع الأسلحة والمخدرات وشراء صواريخ أرض جو، وأسلحة أخرى نيابة عن جماعة متمردة عرقية في ميانمار الدولة المعروفة سابقا باسم بورما، فمن هو تاكيشي إيبيساوا؟

قدم موقع PBC الأمريكي معلومات عن أخطر زعيم عصابة في العالم، موضحا أنه لم يكشف عن الكثير عن حياته حتى الآن.

10 معلومات عن تاكيشي إيبيساوا

1- تاكيشي إيبيساوا ياباني يبلغ من العمر 60 عاما

2- يعد زعيما في عصابة الياكوزا اليابانية للجريمة المنظمة وهي شبكة إجرامية يابانية عابرة للحدود عالية التنظيم تعمل في جميع أنحاء العالم وتشمل أنشطتها الإجرامية تهريب المخدرات والأسلحة على نطاق واسع.

3- تم ضبطه في أبريل 2022 وفقًا للائحة اتهام بديلة تم الكشف عنها في محكمة مانهاتن.

4- حبس إيبيساوا والمتهم المشارك له سومفوف سينجاسيري احتياطا تهمة بتهريب المخدرات وجرائم الأسلحة النارية والنووية.

5- في 2020 تفاخر إيبيساوا أمام ضابط سري بأنه تمكن من الوصول إلى كميات كبيرة من المواد النووية التي سعى لبيعها.

6- قبل ضبطه قدم صورًا لضابط سري بمواد نووية بجانبها عدادات جيجر التي تسجل الإشعاع.

7- ساعدت السلطات التايلاندية محققين أمريكيين في ضبط مادتين مسحوقيتين باللون الأصفر وصفهما المتهم بـ "الكعكة الصفراء" وأضح انها مواد نووية.

8- كشفت تحقيقات مع أعضاء آخرين بالعصابة أن إيبيساوا كان لديه أكثر من 2000 كيلوجرام من الثوريوم 232 وأكثر من 100 كيلوجرام من اليورانيوم في مركب U3O8.

9- إبيساوا متهم بـ8 تهم، بما في ذلك (التآمر لارتكاب الاتجار الدولي بالمواد النووية؛ والاتجار بالمواد النووية؛ التآمر للحصول على صواريخ أرض-جو ونقلها وامتلاكها؛ وغسل الأموال، وتهم أخرى).

10- يواجه إيبيساوا عقوبة إلزامية تصل إلى 25 عامًا في السجن بتهمة السعي للحصول على صواريخ أرض جو، وما يصل إلى 20 عامًا في السجن بتهمة الاتجار بالمواد النووية على المستوى الدولي

كانت وزارة العدل الأمريكية أصدرت بيانا كشف أن مختبرا أمريكيا حلل عينات من المظبوطات واتضح أنها تحمل التركيب النظائري ال للبلوتونيوم وهو من فئة الأسلحة النووية، ما يعنى أن البلوتونيوم، إذا تم إنتاجه بكميات كافية، سيكون مناسبا للاستخدام في سلاح نووي