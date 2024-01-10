هروب زعيم أكبر عصابة وحالة طوارئ بالبلاد.. ماذا يحدث في الإكوادور؟

تعيش دولة الإكوادور الواقعة في قارة أمريكا الجنوبية ساعات عصيبة مع إعلانها هروب «فيتو» أخطر زعيم عصابة المخدرات من سجن شديد الحراسة في البلاد يسمى خوسيه أدولفو، والذي يتزعم عصابة «لوس تشونيروس» وسط إعلان الرئيس الإكوادوري حالة الطوارئ في البلاد مع انتشار الشغب من رجال العصابة ضد رجال الأمن للضغط على الشرطة للإفراج عنهم.

حظر تجوال

بحسب صحيفة «ديارو» التي تعني اليوم باللغة الإسبانية، قرر رئيس الاكوادور دانيال نوبوا، القيام بحظر تجول بالبلاد بشكل كامل من الساعة 11 مساءً وحتى 5 فجرا بهدف الاستمرار بالحملة الأمنية و البحث عن زعيم وبعد زيادة هجوم رجال العصابة على رجال الأمن وقتل بعضهم يحاول رجال الأمن السيطرة على الوضع.

تهديدات بالإعدام

الأمر تطور داخل إحدى السجون حيث سيطر رجال العصابة على سجن وأسروا أمن السجون وصوروا فيديو يوجهون فيه رسالة إلى الرئيس للمطالبة بإيقاف حملته وإلا سيتم إعدام رجال الأمن في ساعات عصيبة مثيرة تعيشها دولة الإكوادور المعروف بتواجد عدد كبير من رجال المخدرات فيها.

محاولات اقتحام فضائية تليفزيونية

وتوغلت وحدات خاصة من الشرطة في تركيبات الوسائط التلفزيونية TC Televisión في شمال مدينة جواياكيل، لمنع إدخال مجموعة من المسلحين للتليفزيون مع إجلاء موظفي القناة المذكورة.