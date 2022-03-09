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محمود مسلم

بريطانيا تدرس تزويد أوكرانيا بأنظمة صواريخ «أرض - جو»

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رؤى ممدوح
03:10 م | الأربعاء 09 مارس 2022
حرب روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا

قال وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، إنّ بلاده تدرس تزويد أوكرانيا بأنظمة صواريخ أرض- جو، بحسب موقع «سكاي نيوز عربية».

من جهته قال بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، إنّه يتعهد باتخاذ مزيد من الإجراءات خلال الأيام المقبلة لحماية الشعب الأوكراني، وتواصل القوات الروسية محاصرة العاصمة الأوكرانية كييف، فيما شهدت أوكرانيا نزوح مئات الآلاف من اللاجئين باتجاه الحدود هربا من جحيم الحرب. 

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