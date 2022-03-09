بريطانيا تدرس تزويد أوكرانيا بأنظمة صواريخ «أرض - جو»

قال وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، إنّ بلاده تدرس تزويد أوكرانيا بأنظمة صواريخ أرض- جو، بحسب موقع «سكاي نيوز عربية».

من جهته قال بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، إنّه يتعهد باتخاذ مزيد من الإجراءات خلال الأيام المقبلة لحماية الشعب الأوكراني، وتواصل القوات الروسية محاصرة العاصمة الأوكرانية كييف، فيما شهدت أوكرانيا نزوح مئات الآلاف من اللاجئين باتجاه الحدود هربا من جحيم الحرب.