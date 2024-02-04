أمريكا تعثر على صاروخ نووي من الحرب الباردة.. كيف كان شكله؟

أعلنت الشرطة الأمريكية عن اكتشاف صاروخ خامل من النوع المستخدم لحمل رؤوس حربية نووية في مرآب منزل أحد السكان الذين توفوا في ولاية واشنطن، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

بيع القطعة الأثرية داخل مزاد عقارات

تلقت شرطة الأمريكية بلاغاً أمس الأول، حول وجود صاروخ عسكري في مرآب منزل بإحدى المدن في ولاية واشنطن.

وأفادت الشرطة الأمريكية بأن متحف القوات الجوية في دايتون، ولاية أوهايو، تواصل معها مساء الأربعاء الماضي، للإبلاغ عن عرض للتبرع بقطعة أثرية، وذلك بعد أن أفاد أحد الجيران بشرائها من مزاد عقارات.

وفحص فريق إبطال المفرقعات الجسم الصدئ وتبين لهم أنه يعود لطراز دوجلاس أير-2 جيني «المعروف سابقًا بالتسمية إم بي-1»، ويعتبر هذا الطراز صاروخًا جو-جو غير موجه، صمم لحمل رأس حربي نووي.

فحص الجسم الصدئ

وبعد فحص الجسم الصدئ من قبل فريق إبطال المفرقعات، تبين أنه لا يحتوي على رأس حربي مُلحق به، ولا يحتوي على أي وقود صاروخي، وهذا يعني بشكل أساسي أن الجسم الصدئ لا يُشكل أي خطر متفجر ويمكن اعتباره قطعة أثرية.

وبناءً على تقرير الشرطة، تم تحديد أن القطعة الأثرية كانت غير نشطة ولم يتم طلب استعادتها من قبل الجيش، ونتيجة لذلك، قررت الشرطة ترك القطعة بحوزة الجار لإجراء عملية ترميم عليها قبل عرضها في المتحف.