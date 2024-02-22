صندوق تحيا مصر يوزع 413 طن مواد غذائية على أسر أولى بالرعاية في القليوبية

أطلق صندوق تحيا مصر، اليوم، قافلة جديدة محملة بنحو 413 طن من المواد الغذائية الجافة، وذلك ضمن قوافل مبادرة «أبواب الخير» لتوفير المواد الغذائية للأسر الأولى بالرعاية في محافظة القليوبية، استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المعظم، لتخفيف العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية.

واستقبل اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، قافلة أبواب الخير، لتوزيعها على 170 ألف مواطن من الأسر المستحقة والأولى بالرعاية، في عدة مراكز منها بنها وطوخ وكفر شكر وشبين القناطر والقناطر الخيرية وشبرا الخيمة والخانكة والعبور والخصوص في محافظة القليوبية.

وأكد تامر عبد الفتاح، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، أن قوافل مبادرة أبواب الخير مستمرة في توفير المواد الغذائية ووجبات الإفطار للصائمين حتى نهاية شهر رمضان المعظم، وتحصل كل أسرة على كرتونة 12.5كيلو تحتوي على 5 كيلو أرز، و3 كيلو مكرونة، و2 كيلو سكر، وعبوة زيت، وعبوة شاي، ونصف كيلو فول تدميس، وكيلو بلح، بالإضافة إلى البروتين من الدواجن واللحوم.

وأضاف المدير التنفيذي للصندوق، أن مبادرة أبواب الخير تستهدف الأسر الأولى بالرعاية طبقًا لقواعد الأسر المستهدفة لدى الصندوق، حيث تم تحديد الأسر المستحقة من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى كافة المستحقين، في كل القرى والنجوع بمصر.