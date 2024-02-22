«الشباب» تطلق أول جولة لدوري ريادة الأعمال في محافظات الدلتا

أطلقت وزارة الشباب والرياضة ممثلةً في الإدارة المركزية لتمكين الشباب، أولى فعاليات الدوري المصري لريادة الأعمال في قطاع الاقتصاد الأخضر من خلال جولات تيكني 2024، والتي بدأت السبت الماضي في محافظات الدلتا «كفرالشيخ – المنصورة – دمياط»، بحضور نحو 500 شاب وفتاة، وتستمر حتى 2 مارس في محافظات القناة والصعيد.

تعزيز وتمكين رواد الأعمال

وأوضحت الوزارة في بيان عنها اليوم، أنّ الدوري المصري لريادة الأعمال يهدف إلى تعزيز وتمكين رواد الأعمال في مجتمع الشركات الناشئة، في شكل حدث ينتقل عبر المحافظات ليسلط الضوء على الدور الواضح الذي تلعبه ريادة الأعمال في مستقبل مصر، وإنشاء المزيد من الفرص لرواد الأعمال والشركات والمؤسسات.