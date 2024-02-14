تنظيم ورش عمل لنشر فكر ريادة الأعمال في جامعة قناة السويس

شاركت 8 جامعات مصرية في ورش ريادة الأعمال بجامعة قناة السويس بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، لرفع مهارات الطلاب وحثهم علي المشاركة في سوق العمل.

وقال الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، إن الورش استهدفت التعريف بمسابقة رالي مصر لريادة الأعمال، بمشاركة جامعات قناة السويس وجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية وجامعة شرق بورسعيد وجامعة الجلالة جامعة الزقازيق وجامعة الزقازيق الأهلية وجامعة السويس الجامعة المصرية الإلكترونية فرع جامعة قناة السويس.

مندور: الورش استهدفت نشر فكرة ريادة الأعمال

وأوضح رئيس جامعة قناة السويس أن الورش تناولت العديد من المحاور لنشر فكرة ريادة الأعمال، ومساعدة الشباب على بدء تنفيذ الشركات الناشئة.

كما تناولت الورش توضيح كيفية الاستفادة لعمل المسار الكامل لتحويل فكرة مشروع إلى شركة ناجحة و التعريف بريادة الأعمال بشكل عام ومسابقة رالي الأعمال

كما تضمنت الورش عرض العديد من المشروعات الفائزة في المسابقات علي مدار الأعوام الماضية إلي جانب مشاركة المدارس المختلفة الثانوية والفنية ومدارس (ستيم)، بالتنسيق مع إدارة الاتصالات والمؤتمرات بقطاع البيئة