رئيس جامعة القناة: معسكر لتوليد الأفكار بين الطلاب في ريادة الأعمال

قال الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، إن مكتب الإبداع التكنولوجي والتسويق بالجامعة نظم المعسكر الأول لتوليد الأفكار، بمشاركة طلاب الجامعة وعدد من طلاب مدارس التعليم الثانوي، بالتنسيق مع إدارة الاتصالات بقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأضاف مندور في بيان صحفي، أن جامعة قناة السويس حريصة على تنمية قدرات طلابها، خاصة في مجال ريادة الأعمال من أجل رفع مستواهم وقدراتهم، للمنافسة مع نوادي ريادة الأعمال المصرية أو التدريب على امتلاك خطة مشروع، وذلك بهدف تأهيلهم للمنافسة في سوق العمل وخلق فرص عمل جديدة.

مندور: تدريبات عملية للطلاب

وكان قد استقبل الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس جامعة القناة الدكتور أيمن النحاس مدير التدريب بمركز ريادة الأعمال بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، مؤسس شركة النحاس للتدريب، والذي يقوم بتدريب الطلاب ويحاضر بالمعسكر.

وقال زغلول، إن الهدف من المعسكر، هو المساهمة في توليد الأفكار وتنمية قدرات الطلاب والتدريب على العمل الجماعي وكيفية اختيار المشروعات، مشيرا إلى أن المعسكر تناول العديد من المحاور، أهمها التعريف بريادة الأعمال وتوليد أفكار مبتكرة من خلال تقسيم الطلاب لمجموعات، والتدريب على نموذج الأعمال.