رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس جامعة القناة: معسكر لتوليد الأفكار بين الطلاب في ريادة الأعمال

كتب:

عمرو الورواري
04:59 م | الخميس 08 فبراير 2024
الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس

الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس

قال الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، إن مكتب الإبداع التكنولوجي والتسويق بالجامعة نظم المعسكر الأول لتوليد الأفكار، بمشاركة طلاب الجامعة وعدد من طلاب مدارس التعليم الثانوي، بالتنسيق مع إدارة الاتصالات بقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأضاف مندور في بيان صحفي، أن جامعة قناة السويس حريصة على تنمية قدرات طلابها، خاصة في مجال ريادة الأعمال من أجل رفع مستواهم وقدراتهم، للمنافسة مع نوادي ريادة الأعمال المصرية أو التدريب على امتلاك خطة مشروع، وذلك بهدف تأهيلهم للمنافسة في سوق العمل وخلق فرص عمل جديدة.

مندور: تدريبات عملية للطلاب 

وكان قد استقبل الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس جامعة القناة الدكتور أيمن النحاس مدير التدريب بمركز ريادة الأعمال بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، مؤسس شركة النحاس للتدريب، والذي يقوم بتدريب الطلاب ويحاضر بالمعسكر. 

وقال زغلول، إن الهدف من المعسكر، هو المساهمة في توليد الأفكار وتنمية قدرات الطلاب والتدريب على العمل الجماعي وكيفية اختيار المشروعات، مشيرا إلى أن المعسكر تناول العديد من المحاور، أهمها التعريف بريادة الأعمال وتوليد أفكار مبتكرة من خلال تقسيم الطلاب لمجموعات، والتدريب على نموذج الأعمال. 

اقرأ المزيد:

رئيس جامعة قناة السويس: أسئلة الامتحانات تقيس مهارات الطلاب

جامعة القناة: وفرنا احتياجات المدن الجامعية من تغذية شهر رمضان

جامعة القناة تمنح درجتي الماجستير والدكتوراه لـ99 باحثا

رئيس جامعة القناة: إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول الأسبوع المقبل
بقلم عمرو الورواري