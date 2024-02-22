«القاهرة الإخبارية»: كندا تدعم أوكرانيا بـ30 مليون دولار لشراء ذخائر

قال خالد سلامة، مراسل القاهرة الإخبارية من كندا، إن تمويل كندا مبادرة التشيك بـ30 مليون دولار لشحن الذخائر إلى أوكرانيا يتخذ أشكالا وأبعادا كبيرة جدا، فطبيعة الذخائر التي تحاول كندا وكل دول الناتو توفيرها لأوكرانيا خاصة بعد معاناة أوكرانيا من نفاذ هذه الذخائر.

المقذوفات أو الذخائر

وأضاف خلال رسالة على الهواء: «المقذوفات أو الذخائر هي دانات المدافع من عيار 155 ملم، وهي تستخدم كذخيرة في كل أنظمة المدفعية المتحركة المعروفة باسم هاوتزر، وكل دول الناتو بما فيها كندا تستخدم هذه الذخيرة والمدفعية في عملياتها، مؤكدا أن هذا النوع من الذخيرة مهم للغاية، ويمكن تحريك المدفعية ويمكن قطرها بأي سيارة جيب».

وأشار إلى أن هذه الدانات مفضلة في هذه الأنظمة لعدة أسباب، لأن لها قدرة اختراقية كبيرة واستفادت من التكنولوجيا لأنه يمكن توجيهها بصورة ذكية ودقيقة لتصيب الأهداف، كما لها القدرة على التدمير