عتبات البهجة.. دراما رمضانية تناقش الفجوة بين الأجيال في ظل التكنولوجيا

بعد غياب عامين عن الدراما الرمضانية، فاجأ الفنان يحيى الفخراني جمهوره، بطرح الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية البرومو الخاص بمسلسله عتبات البهجة، والذي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني 2024، وهو مسلسل يدور في إطار اجتماعي مشوّق من خلال مشاركة كوكبة كبيرة من نجوم الفن.

الفجوة بين الأجيال

عدة قضايا مهمة، يناقشها مسلسل عتبات البهجة ضمن أحداثه، أبرزها علاقة الجد بأحفاده، والفجوة الفكرية والزمنية التي صنعتها وسائل التكنولوجية الحديثة بين الأجيال المختلفة، وهو مسلسل مأخوذ عن رواية عتبات البهجة للكاتب إبراهيم عبدالمجيد، ويدور حول شخصية بهجت الأنصاري، الذي يجسده الفنان يحيى الفخراني، وهو يوتيوبر تخطى السبعين من عمره، يحاول الوصول إلى قلوب متابعيه على موقع الفيديوهات يوتيوب من خلال تقديم محتوى يدعو للسعادة.

قضايا اجتماعية مهمة يقدمها مسلسل عتبات البهجة

في إطار هذا، أكدت الدكتورة إنشاد عز الدين، أستاذة علم الاجتماع، لـ«الوطن»، أن الموضوعات التي يناقشها المسلسل من أهم القضايا الاجتماعية التي يعيشها المجتمع المصري الآن، إذ ساهمت التكنولوجيا الحديثة في عمل فجوة اجتماعية ونفسية وزمنية بين الأجيال المختلفة، ما يستلزم من الآباء والأجداد محاولة إعادة الروابط الاجتماعية بينهم وبين أبنائهم وأحفادهم، من خلال تخصيص أوقات معينة للتجمع العائلي دون استخدام الموبايل أو أي من وسائل التكنولوجيا، فضلًا عن ضرورة تنشئة الابن من طفولته على استخدام الهواتف الذكية لوقت محدد خلال اليوم، في اللعب أو مشاهدة الكرتون وتحت مراقبة الأسرة.

يشار إلى أن مسلسل عتبات البهجة مكون من 15 حلقة، ويشارك الفنان يحيى الفخراني في البطولة، مجموعة من الفنانين، منهم جومانا مراد، هنادي مهنا، صلاح عبدالله، خالد شباط، ليل عز العرب، وفاء صادق، علاء زينهم، والمسلسل سيناريو وحوار الدكتور مدحت العدل وإنتاج العدل جروب، وإخراج مجدي أبو عميرة.