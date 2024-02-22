هشام خرما يحيي حفلا موسيقيا على مسرح الجمهورية الأربعاء المقبل

يحيي المؤلف الموسيقى هشام خرما أولى حفلاته الموسيقية للعام الجاري، والمقرر أن تنطلق علي مسرح الجمهورية يوم الأربعاء الموافق 28 من فبراير الجاري في الساعة 8 مساءً.

تفاصيل برنامج الحفل

ومن المقرر أن يقدم خرما عددًا كبيرًا من مقطوعات مؤلفاته الموسيقية، والتي اشتهر بها وتدمج بين الآلات الشرقية والغربية من خلال رؤية معاصرة من بينها: «خلخال، الحكاية، النهاية، شمس الزناتي... وغيرها».

مشاركة هشام خرما في كأس العالم للجمباز

وشارك هشام خرما في افتتاحية كأس العالم للجمباز، والتي أقيمت اليوم في ستاد القاهرة في الصالة المغطاة، وقدم خلالها عددًا كبيرًا من الموسيقى الخاصة بالعرض الافتتاحي لكأس العالم للجمباز، والذي شهد 300 لاعب من الجمهورية بمختلف أنحائها.