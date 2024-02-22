«الموسيقيين» تنعى هاني الناظر: «رسّخ لأجمل معاني الإنسانية»

نعت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان مصطفى كامل، الدكتور هاني الناظر، طبيب الأمراض الجلدية الشهير ورئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، الذي وافته المنية في الساعات الأولى من اليوم، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

نعي نقابة المهن الموسيقية للدكتور هاني الناظر

ونشرت الصفحة الرسمية للنقابة، بيانًا عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، جاء خلاله: «نقابة المهن الموسيقية تنعى الدكتور هاني الناظر.. ينعى مجلس نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، الطبيب هاني الناظر الذي وافته المنية اليوم بعد صراع مع المرض».

وتابع البيان: «إن البشرية فقدت رجلا رسخ لأجمل معاني الإنسانية ومبادئ الأمانة والشرف عبر ممارسة مهنته كطبيب لم يتأخر يوما عن تلبية أي نداء.. ويتقدم الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين بخالص العزاء لأسرة الطبيب الراحل هاني الناظر آملا أن يلهمهم المولى الصبر والسلوان».

صلاة الجنازة على الدكتور الراحل

وأقيمت صلاة الجنازة بعد صلاة عصر اليوم، داخل المجمع الإسلامي بمنطقة الشيخ زايد بجوار مستشفى زايد التخصصي.