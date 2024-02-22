سبب وفاة الدكتور هاني الناظر وتفاصيل مرضه

أعلن الدكتور محمد هاني الناظر قبل قليل، عبر حسابه على فيس بوك، وفاة والده هاني الناظر، قائلا إنّ الجنازة ستكون بعد صلاة العصر في المجمع الإسلامي بجوار مستشفى الشيخ زايد.

سبب وفاة هاني الناظر

وكان الدكتور الراحل هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية، كشف في وقت سابق عن تعرضه للإصابة بخلايا سرطانية وبدء رحلة العلاج.

قصة مرض الدكتور هاني الناظر بالتفاصيل

بدأت قصة مرض الراحل في أكتوبر الماضي، حيث أعلن نجله أنّ هاني الناظر يعاني من صداع متزايد، وتشخيص الأطباء يقول إنّه قد يكون فطر، وبعد الحصول على عينة جرى التأكد من إصابته بخلايا سرطانية.

وتفاعل المتابعون على مرض الدكتور هانى الناظر وكثّفوا الدعاء له عبر منشوراته التي توالت على صفحاته، داعين الله أن يتمم شفاءه في أسرع وقت.

ومن حين آخر كان الدكتور هاني الناظر يدوّن منشورات لاستقبال أسئلة المتابعين ومحاولة الرد عليهم جميعا، وقبل يومين خرج ابنه الدكتور محمد هاني الناظر ليصدم متابعيه بتدهور حالته الصحية، قائلا عبر فيس بوك: «دكتور هاني بعد ما اتحسن للأسف جدا حالته اتدهورت جدا فجأة ومحتاجين دعواتكم».