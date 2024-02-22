عاجل.. وفاة الدكتور هاني الناظر بعد صراع مع مرض السرطان
كتب:
أحمد أبوضيف
12:10 م | الخميس 22 فبراير 2024
الدكتور هاني الناظر
غيّب الموت الدكتور هاني الناظر قبل قليل، بعد صراع مع مرض السرطان، حيث نعى الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي السابق، الدكتور هاني الناظر قائلا: «لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان من له الدوام، رحم الله أستاذي ومعلمي وصاحب الفضل عليّ بعد الله سبحانه وتعالى وعلى جيل كامل من شباب الباحثين».
وأضاف صقر: «الإنسان الخلوق الكريم الطبيب هاني الناظر- رئيس المركز القومى للبحوث الأسبق يرحل، الطيبون تباعا، اللهم ألحقنا بهم في دار الحق على خير، لا إله إلا الله محمد رسول الله».