علاقة الميكرويف بالسرطان.. ماذا قال هاني الناظر قبل وفاته؟

سيطرت حالة من الحزن الشديد على محبي الدكتور هاني الناظر استشاري أمراض الجلدية الشهير، بعد أن إعلان وفاته اليوم، متأثرا بإصابته بمرض السرطان منذ عدة أشهر.

وخلال الفترات الأخيرة، ترددت بعض الأقاويل عن أن الميكرويف يتسبب في الإصابة بمرض السرطان، وأوضح هاني الناظر وقتها حقيقة تلك الأنباء.

هاني الناظر يكشف علاقة الميكرويف بالسرطان

أوضح هاني الناظر، في منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قبل وفاته، حقيقة تسبب الميكروويف في السرطان، موضحا أن هناك كثير من المعتقدات الخاطئة عند المصريين، متابعا: «بمناسبة هذه الشائعات المنتشرة على السوشيال ميديا، أذكر حضراتكم بأن تسخين الطعام في الميكرويف لا يتسبب في الإصابة بالسرطان، بالإضافة إلى أن تسخين الماء بالكاتل لا يتسبب في الاصابة بالسرطان».

هاني الناظر تسخين الطعام في الميكرويف لا يسبب السرطان

وخلال استضافته في إحدى حلقات برنامج «مساء dmc» مع الإعلامية إيمان الحصري، قبل وفاته، قال هاني الناظر، إن الميكرويف و«الكاتل» لا يصدر عنهما أي إشعاعات، وليس هناك أي خطورة ناتجة عن استخدامهما.

رحلة هاني الناظر مع السرطان

بدأ هاني الناظر رحلته مع مرض السرطان قبل 5 أشهر، بعد أن تعرض لوعكة صحية شديدة، وفقد قدرته على التواصل مع المتابعين عبر صفحته على «فيسبوك»، وبعدها دون منشورا اعتذر خلالها عن انقطاعه عن التواصل، مؤكدا تعرضه لوعكة صحية.

وتبين بعدها إصابة الناظر بـ«ورم سرطاني»، وخضع لإجراء مسح ذري وأشعة رنين، لتحديد حجم انتشار الخلايا السرطانية التي أصيب بها، وأضحت الفحوصات والتحاليل أنه أصيب بسرطان في المخ، وبدأ بعدها في تلقي جلسات الكيماوي.