استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لـ«القادرون باختلاف» بكفر الشيخ

استقبل مركز شباب خليج بحري بمحافظة كفر الشيخ، مبادرة «هنوصلك»، كخطوة في طريق حلمهم لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، والوصول بالخدمة لهم تيسيرا عليهم لاستخراج البطاقات، التي تُتيح لهم الحصول على حقوقهم التي كفلها القانون، وفق بروتوكول التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الشباب والرياضة، برعاية الدكتورة نيڤين القباچ، وزير التضامن الاجتماعي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تمكين القادرون باختلاف من الحصول على كارت الخدمات

قال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنّ مراكز شباب مطوبس استقبلت المئات من ذوي الاحتياجات الخاصة لاستخراج كارت الخدمات تيسيرا عليهم من مشقة السفر، أو الذهاب إلى المصالح الحكومية للحصول عليه، وذلك ضمن مبادرة «هنوصلك».

مبادرة «هنوصلك»

أكد «محروس»، استعداد جميع مراكز شباب محافظة كفر الشيخ لاستقبال مبادرة «هنوصلك»، لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة بشكل مجاني، دعما لذوي الاحتياجات الخاصة، تيسيرا عليهم من مشقة السفر والانتظار، في إطار توجيهات القيادة السياسية، بتقديم كل سُبل الراحة لذوي الاحتياجات الخاصة.