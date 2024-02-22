«أوقاف كفر الشيخ» تفتتح مسجدا جديدا في مركز سيدي سالم غدا

تفتتح مديرية الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، مسجدًا بعد صيانته وتطويره، غدًا الجمعة، بمركز سيدي سالم، وذلك ضمن 31 مسجدًا تفتتحها «الأوقاف» على مستوى الجمهورية، منها 24 مسجدًا جديدًا، و7 صيانة وتطوير.

افتتاح مسجد بعد صيانته وتطويره بمركز سيدي سالم

وأكد الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، لـ«الوطن»، أنّه سيتم افتتاح مسجد الرحمة بهندسة الري بمركز سيدي سالم بعد صيانته وتطويره، غدًا الجمعة، لافتًا إلى أنّه سيُشارك في افتتاح المسجد، عدد من قيادات الأوقاف والقيادات التنفيذية والشعبية.

وأشار «بسيوني»، إلى أنّ خطبة الجمعة غدًا، ستكون بعنوان «تحويل القبلة دروس وعبر»، مشددًا على الأئمة بضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقيقة، لتكون بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معًا كحد أقصى.

افتتاح 614 مسجدًا في 7 أشهر

جدير بالذكر أنّ إجمالي ما افتتحه وزارة الأوقاف من مساجد بدايةً من 1 يوليو 2023 حتى تاريخه، 614 مسجدًا، منها 478 مسجدًا جديدًا أو إحلال وتجديد، و136 مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من عام 2014 حتى 23 فبراير 2024، عدد 11 ألفًا و636 مسجدًا، بتكلفة تُقدر بنحو 16 مليارًا و138 مليون جنيه، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله.