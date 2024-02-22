«تعليم كفر الشيخ» تعلن أسماء الفائزين في مسابقة الرائد المثالي

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، نتيجة مسابقة الرائد المثالي للعام الدراسي 2023 - 2024، تحت إشراف محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

ووفقاً لما أعلنته المديرية، فإنّ أسماء الفائزين في مسابقة الرائد المثالي للعام الدراسي 2023 - 2024، عن المراحل «الابتدائية، والإعدادية، والثانوية»، كالتالي:

المرحلة الابتدائية

1- أكرم محمد محمد عقل، مدرسة الشهيد محمود المغربي الابتدائية المشتركة - إدارة دسوق التعليمية - «المركز الأول».

2- عفاف محمد ضمران محمود، مدرسة الحامول الابتدائية الجديدة - إدارة الحامول التعليمية - «المركز الثاني».

3- مشيرة بسيوني بسيوني حجازي، مدرسة دفرية الابتدائية الجديدة - إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية - «المركز الثاني».

4- عيشة سعيد جاد الله أبو سن، مدرسة نافع الابتدائية - إدارة مطوبس التعليمية - «المركز الثالث».

5- دعاء سعيد محمد الشاذلي، مدرسة فوه الرسمية لغات - إدارة فوه التعليمية - «المركز الثالث».

المرحلة الإعدادية

1- سامح إبراهيم الدسوقي علي، مدرسة بيلا الإعدادية بنين - إدارة بيلا التعليمية - «المركز الأول».

2- إيمان توفيق عبد الرؤوف عبد الله، مدرسة بقلولة للتعليم الأساسي - إدارة الرياض التعليمية - «المركز الثاني».

3- رشا راضي إبراهيم الجمال، مدرسة الشهيد أحمد عنتر الجمل الإعدادية - إدارة دسوق التعليمية - «المركز الثاني».

4- أحمد حسن أبو اليزيد علي نايل، مدرسة كفر الشيخ الإعدادية بنات الجديدة - إدارة غرب كفر الشيخ التعليمية - «المركز الثالث».

5- عبير محمد أحمد علي أبو كيلة، مدرسة الكفر الشرقي الإعدادية - إدارة الحامول التعليمية - «المركز الثالث».

المرحلة الثانوية

1- رانيا توفيق محمد عبد المجيد، مدرسة الشهيد مصطفى سمير بدوي الرسمية لغات - إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية - «المركز الأول».

2- سعدية إبراهيم محمد فرج، مدرسة دسوق الثانوية الزراعية - إدارة دسوق التعليمية - «المركز الثاني».

3- عزيزة محمد أحمد عقد، مدرسة منية المرشد الثانوية المشتركة - إدارة مطوبس التعليمية - «المركز الثاني».

4- حازم نشأت عبد العاطي أحمد، مدرسة الشهيد أشرف القزاز الثانوية المشتركة - إدارة سيدي غازي التعليمية - «المركز الثالث».

5- السيد إبراهيم حمادة محمود، مدرسة أبو مصطفى الثانوية المشتركة - إدارة الرياض التعليمية - «المركز الثالث».

وكيل الوزارة يهنئ الفائزين في مسابقة الرائد المثالي

وهنأ محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، الرواد الفائزين والإدارات التعليمية الفائزة، والقائمين على تنفيذ مسابقة الرائد المثالي، موجهًا بتكريمهم لتشجيعهم على مداومة الأداء المتميز.