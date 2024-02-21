محافظ كفر الشيخ يشهد فعاليات نهائي دوري مراكز الشباب لكرة القدم

شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، فعاليات نهائي دوري مراكز الشباب لكرة القدم في نسخته العاشرة 2024، بنادي سخا الرياضي، والتي انتهت بفوز فريق محلة دياي على سنهور المدينة بهدف نظيف، حيث شارك في الدوري 52 مركز شباب، من خلال 128 مباراة وبمشاركة 1560 لاعبا و384 حكما، ليتم تصعيد 24 فريقا للمشاركة بالدوري على مستوى المحافظة.

محلة دياي يفوز بدوري مراكز الشباب لكرة القدم

وقدم المحافظ التهنئة لفريق محلة دياي لحصوله على المركز الأول للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخه وفوزه أمام فريق سنهور المدينة بهدف دون رد، أحرزه اللاعب محمد سيد أحمد عامر في الدقيقة 14 من الشوط الأول.

وكرَّم محافظ كفر الشيخ، حُكام المباراة عباس حسن محمد، حكم الساحة، وماهر كامل رمضان، حكم مساعد أول، وطارق عبده إبراهيم، حكم مساعد ثاني، وخالد محمود لطفي، حكم رابع، ونادر قمر الدولة، حكم أول.

تحفيز الشباب على ممارسة الرياضة

وأكد المحافظ اهتمامه الكبير بقطاع الشباب والرياضة بكفر الشيخ، ودعم جميع الفرق الرياضية والمتفوقين رياضيا، والاهتمام بالأندية الرياضية على مستوى المحافظة، وإقامة العديد من الملاعب المختلفة ومراكز الشباب بالقرى، لتحفيز الشباب على ممارسة الرياضة، وتحسين القوة البدنية للشباب، واستغلال طاقاتهم في المجتمع.

وأضاف محافظ كفر الشيخ أنّ دوري مراكز الشباب حدث هام للغاية، حيث يُتيح للشباب فرصة إبراز مواهبهم وقدراتهم الرياضية، كما يساهم في غرس روح التعاون والتنافس الشريف بينهم، لافتاً لوجود سعي كبير لتوفير جميع الإمكانيات اللازمة لدعمهم وتطوير مهاراتهم، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

مشاركة 24 فريقا في دوري مراكز الشباب

ومن جانبه، أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنّ فعاليات دوري مراكز الشباب لكرة القدم تمت بمشاركة 24 فريقا مقسمة إلى 4 مجموعات للمشاركة بدور الثمانية الذي انتهى بصعود 4 فرق لدور الأربعة وهي «محلة دياي - روينة - سنهور - مسير».

وبلغ عدد المباريات 128 مباراة، بعدد أهداف 572 هدفا، وفاز بأقوى هجوم في الدوري فريق مركز شباب روينة بـ51 هدفا، وأقوى دفاع بالدوري فريق مركز شباب محلة دياي بـ7 أهداف، وأقل الفرق حصولاً على إنذارات فريق مركز شباب لاصيفر.