مواعيد أتوبيسات السوبرجيت المتجهة من القاهرة إلى أسيوط

أعلنت وزارة النقل، مواعيد جديدة لأتوبيسات السوبرجيت المتجهة من القاهرة إلى أسيوط على مدار الأسبوع، وذلك من خلال مكاتب الحجز المختلفة، لتلائم مواعيد المسافرين المختلفة.

مواعيد أتوبيسات السوبرجيت «القاهرة- أسيوط الجديدة»

وأشارت وزارة النقل إلى تحديد مختلف المكاتب الخاصة بأتوبيسات السوبرجيت، في أماكن مختلفة من القاهرة للسفر إلى أسيوط، كالتالي:

مواعيد مكتب رمسيس

- الساعة 11:00

- الساعة 13:15

- الساعة 15:15

- الساعة 19:00

- الساعة 23:00

- الساعة 00:55

- الساعة 01:55

مواعيد مكتب عبد المنعم رياض

- الساعة 11:15

- الساعة 13:30

- الساعة 15:30

- الساعة 19:15

- الساعة 23:15

- الساعة 01:10

- الساعة 02:10

مواعيد مكتب الدائري

- الساعة 10:00

- الساعة 12:15

- الساعة 18:00

- الساعة 23:55

مواعيد مكتب عدلي منصور

- الساعة 14:30

- الساعة 22:15

- الساعة 01:10

وأتاحت وزارة النقل، أكثر من مكتب وموعد من أجل تسهيل السفر على المواطنين، من خلال التوجه إلى أقرب مكتب متوفر لهم.