معلومات عن الفنانة مرام علي السورية بعد احتفالها بعيد ميلادها الـ32

احتفلت الفنانة السورية مرام علي بعيد ميلادها الـ32، بحضور عدد من الفنانين، في العاصمة اللبنانية بيروت، وشاركت إحدى صديقاتها الصور عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وتفاعل الجمهور معها، معبرين عن حبهم لها.

إطلالة الفنانة مرام علي

ظهرت في لقطات عدة خلال احتفالها بعيد ميلادها، كانت فيها بإطلالتين مختلفتين، إذ اختارت الملابس الأولى بدلة كاملة متناسقة مع لون الكيك باللون البنفسجي، وإطلالة أخرى ارتدت فستانًا باللون النبيتي، مربوط من جهة الخصر، مع اعتمادها على تسريحة الشعر الانسيابي، ووضعها لمسات من المكياج تناسبت مع إطلالتها الجذابة.

مظاهر الاحتفال

وعلى غرار مظاهر الاحتفال بعيد ميلادها ظهرت الفنانة مرام علي في لقطات متداولة، وهي فرحة كثيرًا بالاحتفال بعيد ميلادها، وترقص بعفوية شديدة وهي سعيدة، ومعها الفنان نيكولا معوض وباميلا الكيك وريتا حرب وهبة نور.

من هي الفنانة مرام علي السورية؟

بعد احتفالها بعيد ميلادها، نستعرض معلومات عنها بحسب الحسابات الرسمية لها على مواقع التواصل الاجتماعي، وحديثها في أحد اللقاءات:

- ولدت في شهر فبراير عام 1992م .

- بدأت مسيرتها المهنية عام 2011 م، اكتشفها المخرج نجدة أنزور.

- وُلدت في محافظة دمشق في الجمهورية العربية السورية.

- أول أعمالها مسلسل شيفون عام 2011م.

- شاركت في مسلسلات عدة منها مسلسل بنات العائلة 2012، ومسلسل وطن حافظ عام 2013، ومسلسل ناترين 2013، ومسلسل سوبر فاميلي 2013، ومسلسل فتت لعبت عام 2013، وأخر أعمالها مسلسل الخائن.

- لا تفصح عن الأمور المتعلقة بحياتها الشخصية كثيرًا، لكنها تشارك العديد من الصور لها على مواقع التواصل الاجتماعي.