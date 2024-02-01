«الوتد اللي موقفنا على رجلنا».. رسالة رانيا محمود ياسين في عيد ميلاد شهيرة

احتفلت الفنانة رانيا محمود ياسين، بعيد ميلاد والدتها الفنانة شهيرة، ووجهت لها رسالة عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، قالت فيها: «حبيبتى الغالية أمي الحبيبةـ بفضلك وبفضل دعواتك بقيت إنسانة ليها وجود.. وبحبك وعطفك وحنانك عرفت يعني أيه أمومة ويعنى أيه أم بتعطي وبتخاف على أولادها وبتضحي علشانهم، وتعلمت منك كل حاجة».

رسالة رانيا محمود ياسين لوالدتها

وتابعت رانيا محمود ياسين: «بس طبعا أنا مش هعرف أبقي زيك.. أنت مافيش زيك أصلا يا حبيبتي.. ربنا يخليكي ليا ويحفظك ويبارك في عمرك.. أنت الأم الحنونة وأنت السند والوتد اللي موقفنا كلنا على رجلنا يا حبيبتي كل سنة وأنت طيبة وسعيدة ويبارك فيكي وفي صحتك يا قلبي».