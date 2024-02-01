«الوتد اللي موقفنا على رجلنا».. رسالة رانيا محمود ياسين في عيد ميلاد شهيرة
كتب:
أميرة عزالدين
01:33 م | الخميس 01 فبراير 2024
رانيا محمود ياسين مع أسرتها
احتفلت الفنانة رانيا محمود ياسين، بعيد ميلاد والدتها الفنانة شهيرة، ووجهت لها رسالة عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، قالت فيها: «حبيبتى الغالية أمي الحبيبةـ بفضلك وبفضل دعواتك بقيت إنسانة ليها وجود.. وبحبك وعطفك وحنانك عرفت يعني أيه أمومة ويعنى أيه أم بتعطي وبتخاف على أولادها وبتضحي علشانهم، وتعلمت منك كل حاجة».
رسالة رانيا محمود ياسين لوالدتها
وتابعت رانيا محمود ياسين: «بس طبعا أنا مش هعرف أبقي زيك.. أنت مافيش زيك أصلا يا حبيبتي.. ربنا يخليكي ليا ويحفظك ويبارك في عمرك.. أنت الأم الحنونة وأنت السند والوتد اللي موقفنا كلنا على رجلنا يا حبيبتي كل سنة وأنت طيبة وسعيدة ويبارك فيكي وفي صحتك يا قلبي».
الفنانة شهيرة عددا كبيرا من الأعمال الفنية المتنوعة، بدأت بمسلسل «سيداتي آنساتي» عام 1970، وكان آخرها فيلم «الحب بين قوسين» عام 1993، وبعدها قررت الاعتزال وارتدت الحجاب، لكنها عادت عام 2014، وشاركت في الأوبريت الغنائي «مصر فوق كل المحن»، بمشاركة عدد كبير من الفنانين من بينهم محمود ياسين، لطفي لبيب، سهير المرشدي، مي كساب، محمود ياسين وإلهام شاهين.
اقرأ المزيد: