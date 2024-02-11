عيد ميلاد ياسمين صبري يثير فضول الجمهور.. مين جايب الورد والهدايا؟

فاجأت الفنانة ياسمين صبري جمهورها بنشر فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، رغم أن عيد ميلاد ياسمين صبري جاء يوم 21 يناير الماضي، حيث أكملت عامها الـ36 .

عيد ميلاد ياسمين صبري

نشرت ياسمين صورا من الاحتفال بعيد ميلادها على خاصية «الاستوري»، دون الإشارة إلى من الشخص الذي احتفل معها بعيد ميلادها، حيث أن عيد ميلاد ياسمين صبري كان منذ 19 يومًا، وأثار الفيديو فضول الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع ظهور مجموعة من الورود والهدايا بجانب «تورتة» كبيرة.

ياسمين صبري والاحتفال بعيد ميلادها

واحتفلت الفنانة ياسمين صبري بعيد ميلادها في وجود الأهل والأصدقاء، بسبب انشغالها بتصوير مسلسلها الجديد «رحيل»، الذي من المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل.

معلومات عن مسلسل رحيل

ويمثل مسلسل «رحيل» عودة ياسمين صبري إلى موسم الدراما الرمضانية بعد غياب دام 3 سنوات، منذ آخر أعمالها «فرصة تانية» في موسم الدراما الرمضانية 2020، من تأليف محمد عبد المعطي وإخراج إبراهيم فخر، ومن المقرر أن تكشف الشركة على باقي أبطال العمل خلال الفترة المقبلة.

ويعتبر مسلسل رحيل بطولة ياسمين صبري هو التعاون الأول بينها وبين الكاتب محمد عبد المعطي، حيث سبق وشاركت في أكثر من عمل من تأليفه كان آخرها مسلسل «حكايتي» الذي كان بطولتها التلفزيونية الأولى في 2019.