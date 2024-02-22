شباب النواب توصي بتخصيص دعم 10 ملايين جنيه لفندق نادي الرياضات البحرية بالغردقة

أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وزارة الشباب، بتخصيص دعم مادي قيمته 10 ملايين جنيه لنادي الرياضيات البحرية بمدينة الغردقة، لاستكمال أعمال تطوير فندق النادي، لتعظيم الموارد من خلال استقبال أفواج من الزوار للإقامة به.

لجنة الشباب تتفقد الملاعب وحمامات السباحة

جاء ذلك خلال الزيارة الميدانية، التي تقوم بها لجنة الشباب برئاسة الدكتور محمود حسين، لمحافظة البحر الأحمر، لتفقد عدد من المنشآت الرياضية والشبابية، بحضور الدكتور محمد عبدالقادر رئيس الإدارة المركزية للهيئات الشبابية، والدكتور محمد عساف مدير عام المنشآت الشبابية بالوزارة.

وحرصت لجنة الشباب على تفقد الملاعب وحمامات السباحة وغيرها من المنشآت الرياضية بنادي الرياضيات البحرية بمدينة الغردقة، وأشادت بالجهود الكبيرة المبذولة من مجلس إدارة النادي وتحقيقه طفرة إنشائية، منها تجهيز حمام سباحة على أعلى مستوى.

مجلس إدارة نادي الرياضيات البحرية

وطالب أعضاء مجلس إدارة نادي الرياضيات البحرية، بتخصيص دعم مالي لتطوير الفندق إلى جانب تخصيص قطعة أرض إضافية لصالح النادي لاستيعاب الأعضاء.

فيما أكد مسؤولي وزارة الشباب، بأن الدكتور محمد عبدالنبي، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية، قام بالفعل بإعداد مذكرة بشأن تقديم الدعم المادي اللازم لتطوير الفندق، وجاري استكمال الإجراءات المتعلقة بها لصرفها في أقرب وقت.

ويضم وفد اللجنة كل من الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، النائب محمد لبيب وكيل اللجنة، والنواب «درويش مرعي، خالد بدوي، آية مدني، ولاء عبد الفتاح، أسامة عبد العاطي، محمود توشكي»، والنائبين سيد قاسم وإيلاريا حارص عن محافظة البحر الأحمر، ومن أمانة المجلس عاطف مرعي، أمين لجنة الشباب، وخالد مشعل ومحمد عادل ومحمد عبد العظيم.