لجنة الشباب بـ«الحوار الوطني»: عظمة المشهد الانتخابي نتيجة نشر الوعي بين المواطنين

قال النائب أحمد فتحي، مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، إن انتخابات 2024 تضم 4 مرشحين، لكل مرشح ظهير شعبي يعمل على دعمه، وعلى مدار اليومين الماضيين، شاهدنا نجاحاً ملموساً على أرض الواقع، من خلال الإقبال الهائل، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

نشر الوعي بين المواطنين

وأضاف «فتحي» خلال حواره على قناة «أون»، أن هناك عظمة في المشهد الانتخابي، نتيجة الجهد المبذول من قبل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والأحزاب الأخرى أيضًا، والمجلس القومي للمرأة، والوزارات المعنية بالتضامن الاجتماعي، وغيرها من الوزرات التي استطاعت، نشر الوعي الحقيقي دون التوجيه لشخص بعينه.

وتابع أن التعددية الحزبية، عملت على مخاطبة المواطنين، للتمسك بحقوقهم الدستورية، بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية، إذ وصلت نسبة التصويت إلى 45%.