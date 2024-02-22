ممثل لبنان أمام «العدل الدولية»: إسرائيل تنفذ حرب إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني

قال ممثل لبنان أمام محكمة العدل الدولية، إن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يمثل تهديدًا للمجتمع الدولي، وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأكد أنه يجب خلق البيئة القانونية التي تساعد الدول على حل النزاعات والصراعات، مضيفا أنه لا يمكن أن تواصل إسرائيل انتهاكاتها للمعايير والقوانين الدولية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، موضحًا أن إسرائيل تنفذ حرب إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني وتواصل انتهاك حقوقه في تقرير المصير.

وتابع: «تدخل المحكمة ضروري لدعم السبل السياسية للقضية الفلسطينية، لأن الرأي الاستشاري للمحكمة قد يؤثر على الحل السياسي للقضية الفلسطينية».