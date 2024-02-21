مأساة فلسطينية استشهد أبناؤها وأحفادها على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي (فيديو)

مازالت جرائم الإبادة الجماعية بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة مستمرة، من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، فعلى مدار 4 شهور يمارس جيش الاحتلال جميع أشكال الإجرام بحق المدنيين الفلسطينيين في غزة، فحصدت آلة القتل ما يقرب من 30 ألف شهيد، كما دمرت غارات جيش الاحتلال معظم البنى التحتية، فضلاً عن تشريد ما يزيد عن نصف سكان القطاع.

فلسطينية تبكي عائلاتها في حالة مأساوية

رصد الصحفي الفلسطيني، هاني أبو رزق، بعدسة كاميرته مأساة سيدة فلسطينية فجعت باستشهاد أفراد عائلتها، حيث ظهرت السيدة الفلسطينية في حالة مأساوية، بسبب استشهاد أولادها وأحفادها جراء قصف مدفعي من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، على منزلهم في مخيم النصيرات.

خلال الفيديو ظهرت السيدة الفلسطينية تبكي على مصابها، بعد استشهاد جميع أبنائها وأحفادها في مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، عندما قصف منزل أسرتها في مخيم النصيرات، جنوب مدينة غزة.