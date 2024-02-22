برلماني: نجاح الحكومة في جذب الاستثمارات يحفز نمو الاقتصاد

أكد المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، أهمية الجهود التي تبذلها الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لتأكيد الثقة في الاقتصاد المصري، وقدرته على مواجهة التحديات، وامتصاص الصدمات الاقتصادية الناتجة عن الأزمات العالمية.

الاستثمارات الأجنبية تحل أزمة نقص العملة الصعبة

قال «عثمان»، إن الاستثمارات الأجنبية تلعب دورا مهما في تحفيز النمو الاقتصادي، وتنمية مصادر الدولة من العملة الأجنبية الصعبة، كما تساهم في دفع عجلة الإنتاج والتنمية الاقتصادية، وخلق فرص عمل جديدة، ما يُقلل من البطالة ويُحسّن من مستوى معيشة المواطنين.

وتابع عضو مجلس النواب، أن الاستثمارات الأجنبية تساعد على خلق بيئة استثمارية جاذبة، ما يشجع على المزيد من الاستثمار في الدولة، وتحسن من صورة الدولة والثقة في الاقتصاد المصري بالخارج، ما يُشجّع على زيادة الاستثمارات الأجنبية.

ووجه النائب الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على جهود الدولة في جذب الاستثمارات.

وأشار «عثمان» إلى أهمية ما أعلنه مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عن موافقته على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، في ضوء جهود الدولة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

ونوه بأن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، تحقق مستهدفات الدولة في التنمية التي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، وأن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حاليا، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة، مؤكدا أن نجاح الحكومة في جذب استثمارات أجنبية ضخمة، يؤكد ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى في الاقتصاد المصري، وقدرته على تخطي التحديات.