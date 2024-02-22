وسائل إعلام أمريكية: «بايدن» يضع وقف إطلاق النار في غزة على رأس أولوياته

مع استمرار المحادثات وجهود الوسطاء لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، قالت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يضع محادثات وقف إطلاق النار في أولوية اهتماماته، إذ يواجه انتقادات متزايدة داخل حزبه بسبب استمرار تسليم الأسلحة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي وارتفاع عدد الشهداء في غزة.

يأتي ذلك في وقت يستعد فيه جو بايدن لإعادة انتخابه هذا العام ضمن ماراثون الانتخابات الأمريكية في نوفمبر المقبل.

وينقسم الرأي العام الأميركي بشأن الحرب والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، في وقت يمارس الحزب ضغوطًا على «بايدن» من أجل الحفاظ على موقف الدعم القوي لإسرائيل الذي تبناه مباشرة بعد هجوم الفصائل الفلسطينية في السابع من أكتوبر الماضي على مستوطنات غلاف غزة، ما كبد الاحتلال الإسرائيلي خسائر فادحة.

البيت الأبيض يجري تقييمات حول التزام الاحتلال إسرائيل بالقانون الدولي

وكانت وسائل إعلام أمريكية، أعلنت أن البيت الأبيض يجري تقييمات حول ما إذا كانت دولة الاحتلال الإسرائيلي متلزمة بالقانون الدولي في عملياتها العسكرية بغزة أم لا، وذلك بحسب مسؤول في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض.

وتهدف التحقيقات والتقييمات الأمريكية إلى مراقبة سلوك دولة الاحتلال، وما إذا كانت تستخدم الأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة لإيذاء المدنيين، وفقًا لما نشرته وسائل إعلام أمريكية.