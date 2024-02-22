«القاهرة الإخبارية»: غزة تعاني من العطش.. وإسرائيل تستخدم المياه كسلاح في عدوانها

استعرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تليفزيونيا، عن جرائم العدوان الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني، وذلك تحت عنوان «غزة تعاني العطش.. إسرائيل تستخدم المياه كسلاح في عدوانها ضد سكان القطاع».

حال مئات الآلاف من النازحين في غزة

وأفاد التقرير: «وجوه ذبلت وشفاه جفت وأرواح أزهقت في رحلة بحث لا تنقطع عن ماء للشرب، ذلك هو حال مئات الآلاف من الفلسطينيين النازحين في غزة، حيث لا مكان في القطاع الذي تقصفه وتحاصره قوات الاحتلال الإسرائيلي برا وجوا بحرا، فتقطع كل شرايين الحياة عن الأبرياء».

العطش مأساة أخرى تُضاف إلى مآسي أهالي غزة

وأضاف: «الهم الأساسي هو الحصول على أكبر قدر ممكن من مياه الشرب، ليسد الحد الأدنى من احتياجات الفرد وأسرته، فالعطش مأساة أخرى تُضاف إلى مآسيهم وعذاب بتجدد فوق عذابهم، وبعد كل ذلك قد يعود الواحد منهم بوعاء فارغ ويستمر عطشه ساعات أخرى».

وقالت رحمة المصري، نازحة فلسطينية: «شعور لا يوصف لما ابني يطلب مني مياه، ليه أقل شيء ممكن أقدمه لابني صعب؟ إيش بده يكون الشعور وأنا مش قادرة أوفر لابني مياه وأجيب له مياه من البحر يشرب!، هذا شعور سيئ للغاية».