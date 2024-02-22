رئيس اتحاد الجاليات الفلسطينية: مرافعة مصر أمام «العدل الدولية» لخصت قضية شعبنا

قال واثق سعادة، رئيس اتحاد الجاليات الفلسطينية، إنَّ العالم وساحات محكمة العدل الدولية يشهدان موكبا لا مثيل له، فالكل تتجه أنظاره بترقب حذِر نحو «لاهاي»، مقر انعقاد جلسات محكمة العدل الدولية.

مرافعات مصر والدول العربية بـ«العدل الدولية»

وأضاف «سعادة»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي همام مجاهد، على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أنَّ مرافعات مصر والدول العربية لخصت الحالة الفلسطينية وجرائم الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، على مدار 75 عاما بإنجاز واختصار وبالوثائق وبطريقة قانونية.

الموقف الأمريكي ومحكمة العدل الدولية

وتابع رئيس اتحاد الجاليات الفلسطينية: «المحكمة أمام موقفين، موقف مساند للمحاكمة يمثله كافة الدول المشاركة، وموقف ضد المحكمة في اتخاذ الرأي الاستشاري، كموقف أمريكا وبعض المواقف الأوروبية».

واستطرد: «بالنسبة للموقف الأمريكي، فقد شهدنا استغلالها حق الفيتو قبل أيام بمجلس الأمن، ويوم أمس في محكمة العدل، فداخل المحكمة رأيناها تعترف بأنَّ هناك دعم دولي لحل يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية وأنه من أجل هذا الحل هناك خيارات صعبة، ولا ندري ما هي هذه الخيارات التي ستقدمها إسرائيل أمام جرائمها المستمرة، كما طالبت بكل وقاحة دبلوماسية معهودة منها، ألا تأخذ المحكمة اقتراح بعض المشاركين بالنظر إلى أفعال طرف واحد».