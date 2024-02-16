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زفاف في مخيمات غزة على أصوات القصف وبين الركام: باقون رغم الحرب (فيديو)

كتب:

نهى نصر
11:57 م | الجمعة 16 فبراير 2024
حفل زفاف في غزة

حفل زفاف في غزة

رغم الجرائم البشعة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في حقّ أهالي غزة منذ بدء حرب الإبادة الجماعية، فإن ذلك لم يمنعهم من الفرحة وممارسة حياتهم الطبيعية، فقد احتفى الغزاويون داخل أحد المخيمات بدير البلح بحفل زفاف عروسين، وعلامات السعادة الممزوجة بالألم والحسرة تسيطر عليهم، نظرًا للأحداث الصعبة التي يعيشونها.

حفل زفاف عروسين في المخيمات 

ظهر العروسان في مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وبجانبهما الأهل والأصدقاء يرددون الأغاني الفلسطينية التراثية، ويصفقون بأيديهم، بينما كانت العروس ترتدي العباءة البيضاء المطرزة بالخيوط الحمراء، واضعه على وجهها طرحة بيضاء اللون أيضًا، وحضر حفل الزفاف العديد من المعازيم من سكان المخيمات.

التفاعل مع حفل زفاف العروسين

تفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو الخاص بحفل زفاف العروسين الفلسطينين، حيث جاءت التعليقات كالتالي: «الله يزرع الفرحة في قلوبكم ويجعل أيامكم كلها سعادة وهنا»، «شعب ميعرفش الهزيمة والف مبروووك» وكذلك «الله يتمم ليكم على خير وينصر أهلنا في فلسطين».

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