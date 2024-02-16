زفاف في مخيمات غزة على أصوات القصف وبين الركام: باقون رغم الحرب (فيديو)

رغم الجرائم البشعة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في حقّ أهالي غزة منذ بدء حرب الإبادة الجماعية، فإن ذلك لم يمنعهم من الفرحة وممارسة حياتهم الطبيعية، فقد احتفى الغزاويون داخل أحد المخيمات بدير البلح بحفل زفاف عروسين، وعلامات السعادة الممزوجة بالألم والحسرة تسيطر عليهم، نظرًا للأحداث الصعبة التي يعيشونها.

حفل زفاف عروسين في المخيمات

ظهر العروسان في مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وبجانبهما الأهل والأصدقاء يرددون الأغاني الفلسطينية التراثية، ويصفقون بأيديهم، بينما كانت العروس ترتدي العباءة البيضاء المطرزة بالخيوط الحمراء، واضعه على وجهها طرحة بيضاء اللون أيضًا، وحضر حفل الزفاف العديد من المعازيم من سكان المخيمات.

حفل زفاف لعروسين في مخيمات النزوح قرب دير البلح وسط قطاع غزة. pic.twitter.com/uBJ6GHOldQ — سالم سعيد (@aLLJamaa12345) February 16, 2024

التفاعل مع حفل زفاف العروسين

تفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو الخاص بحفل زفاف العروسين الفلسطينين، حيث جاءت التعليقات كالتالي: «الله يزرع الفرحة في قلوبكم ويجعل أيامكم كلها سعادة وهنا»، «شعب ميعرفش الهزيمة والف مبروووك» وكذلك «الله يتمم ليكم على خير وينصر أهلنا في فلسطين».