النائب محمد رضا البنا: الصفقة الاستثمارية للحكومة تحقق انتعاشة اقتصادية كبرى

أكد النائب محمد رضا البنا، عضو مجلس النواب، أن قدرة الدولة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة تعد شهادة ثقة في الاقتصاد المصري واستقرار الدولة المصرية، مشيراً إلى أن جذب الاستثمارات الأجنبية يساهم في دفع عجلة الإنتاج والنمو الاقتصادي وتوفير العملة الصعبة، وكذلك يعزز جهود الدولة في تفعيل سياسة ملكية الدولة ومشاركة وتشجيع القطاع الخاص.

مجلس الوزراء يوافق على أكبر صفقة استثمار مباشر

وقال البنا، إن إعلان مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الموافقة على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، يأتي في ضوء جهود الدولة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، ويعد خطوة مهمة نحو دعم الاقتصاد المصري لمواجهة التحديات الاقتصادية.

وأشار إلى أهمية تأكيد مجلس الوزراء بأن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، وأن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حالياً لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة، مؤكداً أنها فرصة لتعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي وحل أزمة نقص العملة الصعبة وسد الفجوة الدولارية، وكذلك خطوة لدعم القطاع الصناعي وتنمية الصادرات المصرية وتوفير فرص العمل للشباب للحد من البطالة.

جذب استثمارات أجنبية ضخمة

ولفت البنا، إلى أن نجاح الحكومة في جذب استثمارات أجنبية ضخمة، يؤكد ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى في الاقتصاد المصري، وقدرته على تخطي التحديات، مشيداً بتأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أن المشروعات التي تنتج عن هذه الصفقة ستسهم في إحداث انتعاشة اقتصادية وكذا مشاركة مختلف الشركات والمصانع المصرية في المشروعات المُنفذة، ومزايا متعددة للدولة المصرية.

وأشار إلى أن هذه الصفقة الكبرى، وغيرها، وما ستوفره من سيولة نقدية كبيرة من العملة الصعبة، ستسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي، وتحسين الوضع الاقتصادي.