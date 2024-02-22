رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

مندوب الولايات المتحدة بمجلس الأمن: وقف إطلاق النار في غزة مرهون بإطلاق سراح المحتجزين 

كتب:

أحمد العانوسي
06:08 م | الخميس 22 فبراير 2024
مندوب الولايات المتحدة

مندوب الولايات المتحدة

أكد مندوب الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن، أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة مرهون بإطلاق سراح المحتجزين، وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأضاف أنه يجب العمل على إنهاء النزاع بين الإسرائيليين والفلسطينيين، مشيرًا إلى أنه سيتم مواصلة الضغط على الأطراف لاستعادة المحتجزين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة. 

وتابع: «نحتاج إلى تنفيذ خطة كبيرة المنسقين «سيجريد كاج» لضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة».

اقرأ المزيد:

مجلس الأمن يعقد جلسة لبحث تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط

شكري لنظيره الأمريكي: مصر ترفض استمرار عجز مجلس الأمن عن إقرار وقف إطلاق النار بسبب الفيتو

السفير ماجد عبد الفتاح: انتقاد مصر لأمريكا هو الأعنف أمام مجلس الأمن

«الجامعة العربية»: 15 عضوا في مجلس الأمن يرفضون تهجير الفلسطينيين

نشأت الديهي: مجلس الأمن «ظاهرة صوتية» أمام انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي
بقلم أحمد العانوسي