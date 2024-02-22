مندوب الولايات المتحدة بمجلس الأمن: وقف إطلاق النار في غزة مرهون بإطلاق سراح المحتجزين 

أكد مندوب الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن، أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة مرهون بإطلاق سراح المحتجزين، وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأضاف أنه يجب العمل على إنهاء النزاع بين الإسرائيليين والفلسطينيين، مشيرًا إلى أنه سيتم مواصلة الضغط على الأطراف لاستعادة المحتجزين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وتابع: «نحتاج إلى تنفيذ خطة كبيرة المنسقين «سيجريد كاج» لضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة».