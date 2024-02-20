نشأت الديهي: مجلس الأمن «ظاهرة صوتية» أمام انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي

عقّب الإعلامي نشأت الديهي، على فشل مجلس الأمن في وقف حرب الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، بعد استخدام الولايات المتحدة حق النقض ضد مشروع القرار الجزائري الذي يدعو لوقف إطلاق النار.

وأضاف «الديهي»، خلال تقديمه إحدى حلقات برنامجه «بالورقة والقلم»، والمُذاع على شاشة «قناة TEN»، اليوم الثلاثاء، أنَّ مجلس الأمن الدولي لم ينجح منذ إنشائه، في إعطاء الشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره، وكذلك منظمة الأمم المتحدة.

وتابع الإعلامي نشأت الديهي: «هذا يعني أن المجتمع الدولي يقف عاجزاً أمام ما يجري في الأراضي المحتلة».

ولفت إلى أن مجلس الأمن بلا فائدة، فهو لا يخرج عن كونه ظاهرة صوتية، وهو لم يحرك ساكنًا مما يحدث في غزة، مشيراً إلى أنَّ مجلس الأمن الدولي فقد سبب وجوده.

وتابع، بأن دول عالم الجنوب لم يعد يؤمن بمجلس الأمن والمنظمات الأممية، فهذه المنظمات لم تعد تُحترم من شعوب العالم، بل والبعض ينظر لها باستخفاف، لإخفاقها في وقف الحرب وتطبيق القانون الإنساني.