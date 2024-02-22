تنطلق نوفمبر المقبل.. كل ما تريد معرفته عن الانتخابات الأمريكية والثلاثاء الكبير

تشهد الولايات المتحدة في الخامس من نوفمبر المقبل، حدثا يعتبر هو الأهم على الساحة العالمية، حيث يتوجه الأمريكيون إلى صناديق الاقتراع لاختيار الرئيس المقبل للبلاد، ويحظى هذا الحدث ياهتمام واسع يتابع الجميع نتائجه.

موعد الإنتخابات الأمريكية

من المقرر إجراء انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024 في يوم الثلاثاء 5 نوفمبرالقادم. ينتج عنها فائز يتقلد رئاسة البلاد لفترة 4 سنوات ابتداءً من يناير2025.

من يمكنه التصويت؟

وفقاً للدستور الأمريكي، يحق لكل مواطن أمريكي عمره 18 عاما أو أكثر المشاركة في اختيار الرئيس القادم لبلاد.

من يهيمن علي الحياة السياسة في أمريكا؟

يهيمن على الحياة السياسية في الولايات المتحدة حزبان فقط، «الديمقراطي» و «الجمهوري»، وإلى أحدهما ينتمي كل رؤساء أمريكا في العصر الحديث، ويعتبر الحزب الديمقراطي هو الحزب السياسي الليبرالي، وهو حزب الرئيس الأمريكي الحالي، «جو بايدن»، الذي يسعى للفوز بفترة ولاية رئاسية ثانية في البلاد، بينما الجمهوري، هو الحزب السياسي المحافظ في الولايات المتحدة، وهو حزب الرئيس السابق دونالد ترامب، ولم يختر الحزب مرشحه الرئاسي حتى الآن، حيث يتنافس كلاً من ترامب والسفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة «نيكي هيلي» وبعض المرشحين الآخرين على نيل ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقبلة.

ومنذ بداية القرن العشرين وحتى اليوم شهد رؤوساء الحزب الجمهوري تفوقا على حساب الرؤوساء الديمقراطيين، حيث بلغ عددهم 12 رئيس جمهوري مقابل 9 ديمقراطيين.

مراحل انتخاب الرئيس الأمريكي

تتم العملية الانتخابية عبر عدة مراحل، تبدأ بانتخابات التصفيات داخل الأحزاب السياسية وتنتهي بمرحلة انتخابات الهيئة الانتخابية، وذلك على النحو التالي:

- المرحلة الأولى: يتم فيها تشكيل لجنة استكشافية يقوم بها الراغبون في الترشح لحشد التأييد لأنفسهم بين أنصارهم في الحزب، وإذا اعتقدوا أنهم يتمتعون بتأييد يكفي لخوض الانتخابات يخطرون السلطات الفيدرالية باعتزامهم ترشيح أنفسهم، لتأتي بعد ذلك عمليات جمع الأموال وخوض سباق الانتخابات الحزبية.

- المرحلة الثانية: وتسمى بالانتخابات التمهيدية، وفيها يتم اختيار مرشح الحزب من بين عدد من المرشحين من هذا الحزب أمام مرشحي الأحزاب المنافسة.

- المرحلة الثالثة: وفيها يتم تنظيم مؤتمرات الأحزاب والتي تعد واحدة من أكثر الأحداث إثارة في السياسة الأمريكية، حيث يصل وفد كل ولاية إلى القاعة التي يعقد فيها المؤتمر القومي للحزب، ويقوم باختيار مرشحه لخوض الانتخابات الرئاسية رسميا.

- المرحلة الرابعة: يكثف فيها المرشحون المتنافسون من الأحزاب السياسية تركيزهم على الحملة الانتخابية، حيث يقوم كل مرشح بصياغة سياساته لتأخذ في الاعتبار مطالب أنصار منافسيه السابقين داخل حزبه.

- المرحلة الخامسة: ويطلق على هذه المرحلة «الانتخابات العامة»، وتجرى هذه المرحلة دائما في أول ثلاثاء من شهر نوفمبر ويُطلق عليه «الثلاثاء الكبير»، حيث يتوجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع لاختيار مرشحهم لرئاسة البلاد، ثم تفرز الأصوات وتعلن النتائج الأولية للانتخابات، وتكون في العادة خلال 12 ساعة من إغلاق مراكز الاقتراع، إلا أنه في عام 2020 استغرقت العملية بضعة أيام.

الفترة التالية للعملية الإنتخابية

تعرف الفترة التالية للعملية الانتخابية بالفترة الانتقالية في حالة عدم تغيير الرئيس، حيث يتم فيها اختيارالإدارة الجديدة، بما في ذلك التشكيلة الوزراية، ويتم وضع الخطط للفترة الرئاسية الجديدة بعد إن يؤدي الرئيس اليمين رسميًا لتولي منصبه في حفل يعرف باسم حفل التنصيب، يقام على درجات مبنى الكابيتول في العاصمة واشنطن.