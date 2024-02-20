منافس بايدن في الانتخابات التمهيدية الأمريكية يتعهّد بالاعتراف بدولة فلسطين حال فوزه

أثارت مشاهد القصف والقتل المتعمد من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة، تعاطف الجميع حول العالم، خاصة مع ما يتعرض له المدنيون في قطاع غزة، وهو ما جعل النائب دين فيليبس، من ولاية مينيسوتا، الذي ينافس الرئيس جو بايدن، يخرج عن صمته بشأن الانتهاكات اللإنسانية التي يواجهها الأبرياء في غزة، مؤكدا رفضه الشديد لها.

وفي مقابلة أجريت معه مؤخرًا على شبكة البث الصوتي «بودكاست»، أوضح أنّ متابعته للأحداث الفترة الأخيرة جعلته يشعر بالاشمئزاز بسبب الخسائر الفادحة في الأرواح بالقطاع، واصفا حكومة «بايدن» بالفاشلة، لعدم قدرتها على اتخاذ القرارات المناسبة لوضع حلول للأزمة الراهنة، بحسب ما ذكرتة صحيفة «The Forward» الموجهة للأمريكيين اليهود.

منافس «بايدن» بالانتخابات يتعهد بالاعتراف بدولة فلسطين

وخلال مقابلة له في برنامج Bad Faith، أكد «فيليبس» أنّه حال فوزه بمنصب رئيس الولايات المتحدة، سيعترف بوجود دولة «فلسطين» لوقف الحرب على الفور وحماية المدنيين من خطر الموت، قائلا: «لا أستطيع أن أتحمل ما أراه، هذه هي أكثر الصور المفجعة والمرعبة والمثيرة للاشمئزاز التي رأيتها في حياتي».

معلومات عن المرشح الرئاسي «دين»

- يبلغ «فيليبس» من العمر 55 عاما.

- دين فيليبس هو يهودي الديانة.

- يعد «دين» من أوائل الأعضاء اليهود في الكونجرس الذين دعوا إلى وقف إطلاق النار في غزة في نوفمبر.

- قُتل والده في حرب فيتنام عندما كان فيليبس يبلغ من العمر 6 أشهر، لذا فهو يعرف مدى صعوبة فقد الآباء.