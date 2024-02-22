القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وميدياما في دوري أبطال إفريقيا غدا
كتب:
رحاب عبدالراضي
06:18 م | الخميس 22 فبراير 2024
الأهلي
يحل نادي الأهلي ضيفًا في الساعة السادسة مساء غد الجمعة ضيفًا على فريق ميدياما الغاني ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.
في السطور التالية نعرض تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وميدياما في دوري أبطال إفريقيا وموعد المباراة المرتقبة.
القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وميدياما
تنطلق مباراة الأهلي وميدياما في دوري أبطال إفريقيا في تمام السادسة من مساء الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة.
وقاد الجهاز الفني للأهلي التدريب في غانا اليوم الخميس استعداداً للمباراة المرتقبة التي يتطلع فيها الأحمر لحصد النقاط الثلاث لضمان التأهل.
مجموعة الأهلي في بطولة دورى أبطال إفريقيا
ويقع فريق الأهلي في المجموعة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا مع شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني وميدياما الغاني.
وتذاع مباريات الأهلي في مجموعات دوري أبطال إفريقيا عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط.
وتنقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD 6 المشفرة، باعتبارها الناقل الحصري للبطولة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط.
تردد القناة: 11054
معل الترميز: 27500
ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا
1- الأهلي 6 نقاط.
2 - شباب بلوزداد الجزائري 5 نقاط.
3- يانج أفريكانز التنزاني 5 نقاط.
4- ميدياما الغاني 4 نقاط.