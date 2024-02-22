القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وميدياما في دوري أبطال إفريقيا غدا

يحل نادي الأهلي ضيفًا في الساعة السادسة مساء غد الجمعة ضيفًا على فريق ميدياما الغاني ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

في السطور التالية نعرض تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وميدياما في دوري أبطال إفريقيا وموعد المباراة المرتقبة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وميدياما

تنطلق مباراة الأهلي وميدياما في دوري أبطال إفريقيا في تمام السادسة من مساء الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة.

وقاد الجهاز الفني للأهلي التدريب في غانا اليوم الخميس استعداداً للمباراة المرتقبة التي يتطلع فيها الأحمر لحصد النقاط الثلاث لضمان التأهل.

مجموعة الأهلي في بطولة دورى أبطال إفريقيا

ويقع فريق الأهلي في المجموعة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا مع شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني وميدياما الغاني.

وتذاع مباريات الأهلي في مجموعات دوري أبطال إفريقيا عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط.

وتنقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD 6 المشفرة، باعتبارها الناقل الحصري للبطولة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

تردد القناة: 11054

معل الترميز: 27500

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

1- الأهلي 6 نقاط.

2 - شباب بلوزداد الجزائري 5 نقاط.

3- يانج أفريكانز التنزاني 5 نقاط.

4- ميدياما الغاني 4 نقاط.