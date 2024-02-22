طريقة ضبط القناة المفتوحة لنقل مباراة الأهلي وميدياما دون تقطيع.. 3 خطوات

مع اقتراب انطلاق مباراة الأهلي وميدياما الغاني، المقررة في السادسة مساء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بطولة دوري أبطال أفريقيا، يبحث الكثير من مشجعي المارد الأحمر، عن كيفية تثبيت وضبط القناة الجزائرية الناقلة للمباراة، ويرصد التقرير الطريقة في خطوات سهلة.

طريقة تثبيت وضبط قناة الجزائرية الناقلة لمباراة الأهلي وميدياما

الجزائرية الأرضية ستكون القناة المجانية الوحيدة المتاحة من أجل نقل مباراة الأهلي وميدياما الغاني، في إطار مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، لكن يجب اتباع بعض الخطوات من أجل تثبيتها على الجهاز الخاص بك، يجب التأكد من أن جهاز الريسيفر الخاص بك يدعم الترددات الأرضية، واتباع الخطوات على النحو التالي:

الخطوة الأولى:

البحث عن تردد القناة الجزائرية والذي يأتي كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11054

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

الخطوة الثانية:

ضبط الريسيفر، من خلال الوصول إلى قائمة الإعدادات، ثم الضغط على زر «القائمة» على الريموت كنترول، ثم «الإعدادات»، واختيار القمر الصناعي «نايل سات»، ثم البحث عن القنوات، وبعدها إدخال التردد يدويًا، ستظهر العديد من القنوات التي تحمل التردد ذاته، يمكنك العثور على القناة من خلال البحث في القائمة التي ستظهر أمامك، ثم حفظها من خلال اختيار «حفظ».

خطوات أخرى حال عدم العثور على القناة

تأكد من أن جميع اتصالات الكابلات جيدة.

تأكد من أن هوائي الريسيفر موجه بشكل صحيح.

الأهلي سيكون على موعد جديد في دوري أبطال أفريقيا، وذلك عندما يصطدم بنظيره ميدياما الغاني، في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، في فرصة جديدة للمارد الأحمر من أجل تعزيز صدارته لجدول ترتيب المجموعة الرابعة، وتدعيم فرص وصوله إلى الدور التالي في البطولة.