شهادات بعائد يصل إلى 27% في البنك الأهلي المصري.. اعرف التفاصيل

يقدّم البنك الأهلي المصري أعلى الشهادات بعائد يصل إلى 27% نهاية المدة، يطلق عليها اسم الشهادة البلاتينية السنوية وتشمل عائد 23.5% سنويًا يصرف شهريًا.

ونرصد في السطور التالية تفاصيل أعلى الشهادات من البنك الأهلي المصري بالعملة المحلية، بحسب جدول أسعار العائد لشهر فبراير 2024، في الموقع الرسمي للبنك الأهلي المصري.

الشهادة البلاتينية السنوية

- الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- المدة عام.

- العائد 27% نهاية المدة، و23.5% شهريًا.

- العائد ثابت طوال مدة الشهادة.

- يمكن الاقتراض بضمان الشهادات بحسب التعليمات السارية ويمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان الشهادات.

الشهادة البلاتينية 3 سنوات

- الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- المدة 3 سنوات.

- العائد ثابت طوال المدة.

- سعر العائد 19% سنويًا يصرف شهريًا.

- يمكن الاقتراض بضمان الشهادة وإصدار بطاقات ائتمانية.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج

- الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- المدة 3 سنوات.

- سعر العائد 22% السنة الأولى، 18% الثانية، 16% الثالثة، ويصرف شهريًا.

- إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة وإصدار بطاقات ائتمانية.