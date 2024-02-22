«مصر للطيران» توضح ملابسات رحلة «الأهلي» إلى مطار كوماسي بغانا

أصدرت شركة مصر للطيران، إحدى شركات الطيران الحكومية بيانا توضيحيا عن ملابسات رحلة الشركة الخاصة لنقل فريق النادي الأهلي إلى غانا؛ لملاقاة فريق ميدياما الغاني، غدا الجمعة، موضحة أنها نسقت مع سلطة الطيران المدني المصري ونظيرتها في غانا للحصول على الموافقات اللازمة لتسيير الرحلة مباشرة من مطار القاهرة إلى مطار كوماسي.

الانتهاء من التجهيزات الفنية

وأضافت مصر للطيران خلال بيانها التوضيحي أنه بعد الانتهاء من التجهيزات الفنية اللازمة حصلت الشركة على التصاريح الاستثنائية للهبوط بمطار كوماسي «المخصص للطيران الداخلي فقط» دون الهبوط في مطار أكرا العاصمة، وذلك حرصًا من الناقل الوطني «مصر للطيران» على توفير كل سبل الراحة لبعثة النادي الأهلي.

وأشارت إلى أن رحلة مصر للطيران الخاصة لنقل فريق النادي الأهلي والتي حملت رقم MS3911 أقلعت يوم الاثنين الماضي من مطار القاهرة، وعلى متنها بعثة النادي الأهلي متجهة إلى مطار كوماسي، وأثناء الرحلة تلقت مصر للطيران إخطارا من سلطة الطيران المدني الغاني يفيد بعدم السماح بمبيت الطائرة بمطار كوماسي، وذلك نظرا لحدوث بعض الإصلاحات على أن يتم السماح للطائرة بإنزال البعثة في مطار كوماسي ثم توجه الطائرة للمبيت في مطار أكرا، على أن تعود الطائرة يوم الجمعة الموافق 23 فبراير إلى مطار كوماسي مرة أخرى لنقل البعثة إلى مطار القاهرة.

عدم السماح بالهبوط في مطار كوماسي

وتابعت مصر للطيران أنه أثناء هبوط طائرة مصر للطيران تلقى قائد الطائرة إخطارا من برج المراقبة الجوية بالمطار يفيد بعدم السماح بالهبوط في مطار كوماسي، نظراً لإغلاق المطار لمدة ساعة والتوجه إلى مطار أكرا، وعلى الفور توجه قائد الطائرة إلى مطار أكرا، وتم السماح له بالهبوط لحين إعادة فتح مطار كوماسي مرة أخرى.

وأشارت إلى أنه فور السماح لقائد الطائرة بالإقلاع من مطار أكرا متوجها إلى مطار كوماسي اصطدمت معدة الدفع الخلفي الخاصة بتحريك الطائرة بجسم الطائرة الأمر الذي ترتب عليه ضرورة فحص الطائرة والتأكد من تحقق كل إجراءات السلامة قبل استئناف الرحلة إلى مطار كوماسي، وعقب الانتهاء من الإجراءات والتأكد من سلامة الطائرة للإقلاع تم إخطار قائد الطائرة بأنه لن يتم السماح باستكمال الرحلة نتيجة الغلق الليلي لمطار كوماسي.

استضافة أعضاء البعثة في أحد الفنادق المتميزة

ومن جانبها استضافت مصر للطيران أعضاء البعثة في أحد الفنادق المتميزة في أكرا، على أن يتم استكمال الرحلة في تمام الساعة 10 صباح اليوم التالي بناءً على طلب بعثة النادي الأهلي، حيث أقلعت الطائرة في تمام الساعة 12 بتوقيت القاهرة من مطار أكرا متجهة إلى مطار كوماسي، ووصلت في تمام الساعة الواحدة ظهراً.

وقدمت شركة مصر للطيران اعتذارها عن هذه الظروف الاستثنائية الخارجة عن إرادتها، و«تتمني الشركة التوفيق للنادي الأهلي في مباراته القادمة أمام فريق ميدياما الغاني».