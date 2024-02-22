«البهي»: صفقة الحكومة الكبرى ستحسن من وضع مصر الاقتصادي أمام العالم

أشاد محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، بموافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وأثنى على هذا القرار، موضحا أن له العديد من المكاسب المهمة، من أبرزها جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، بالإضافة إلى زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

وأضاف «البهي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنها صفقة كبيرة كان ينتظرها الجميع منذ فترة طويلة، ومن نتائج هذا المشروع، أنه سيتم تدبير أرقام كبيرة من الدولار، وهو ما سيؤثر على انخفاض قيمته مقابل الجنيه، وبالتالي تنخفض أسعار مختلف السلع الأساسية التي يحتاجها كل المواطنين.

وأكد عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن فكرة استثمار موارد الدولة المصرية، في أشياء تجذب مزيد من العائد على الدولة المصرية مهمة، ومن خلال هذا العائد، يمكن أن نسدد القروض، أو شراء السلع الأساسية للمواطنين.

وتابع «البهي»، أن هذا الأمر يُحسن من وضع وتصنيف مصر الاقتصادي أمام العالم، كما أنه سيوفر سيولة نقدية كبيرة من العملة الصعبة داخل الدولة، وهو ما سيؤدي إلى استقرار سوق النقد الأجنبي.

جذب الاستثمارات الأجنبية

يرى «البهي»، أنه حال إتمام هذه الصفقة، ستكون بداية الخطوات في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية داخل مصر في المجال ذاته أو مجالات أخرى، متمنيا أنه يتم بالتزامن مع هذا المشروع، ضخ مزيد من الأموال في شرايين الصناعة المصرية بمختلف المجالات، للمساهمة في تشجيع التصدير.