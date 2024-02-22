عاجل.. تراجع كبير في سعر الدولار بالسوق الموازية تزامنا مع قرارات الحكومة اليوم

في تطور سريع عقب إعلان مجلس الوزراء أكبر صفقة للاستثمار الأجنبي المباشر مع كيانات وشركات كبرى، انخفض سعر الدولار في السوق الموازية بشكل كبير، محققًا أكبر قيمة تراجع بلغت 8 جنيهات دفعة واحدة، وسجَّل نحو 51 جنيهًا منذ قليل مقارنة بأسعار أمس 59 جنيهًا.

أسباب تراجع الدولار في السوق الموازية

يقول الخبير الاقتصادي الدكتور محمد البنا، أستاذ الاقتصاد في جامعة المنوفية، إن تراجع الدولار وانهياره اليوم في السوق الموازية هو تراجع طبيعي بسبب إجراءات الحكومة العاجلة والمهمة نحو الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تساهم بشكل كبير في تخفيف العبء عن الاقتصاد المصري وتساهم في توفير العملات الأجنبية بشكل كبير.

وأضاف البنا، في حديثه لـ«الوطن»، أن صفقة الحكومة الكبرى للاستثمار ستكون بداية جيدة لحصار الدولار في السوق السوداء بل وتراجعه بشكل كبير والعودة إلى مكانه الطبيعي الذي يفترض أن يكون أقل من 40 جنيهًا.

الحكومة تعلن عن أكبر صفقة للاستثمار المباشر

كان مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وافق على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حالياً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

وصرح الدكتور مصطفى مدبولي بأن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، التي تتم بشراكة مع كيانات كبرى، تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، مشيراً إلى أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حالياً، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.