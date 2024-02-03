«حماة الوطن»: نستعد للحوار الوطني برؤية اقتصادية شاملة داعمة للاستثمار

قال الدكتور عمرو سليمان، المتحدث الرسمي باسم حزب حماة الوطن، إن الحزب يتابع باهتمام وحرص شديد، طرح الرئيس السيسي الوضع الاقتصادي لحوار مجتمعي، لافتا إلى أن طرح رؤية القوى السياسية والأحزاب للحلول التي يمكن المشاركة بها في دعم الوضع الاقتصادي، والخروج من الأزمة الاقتصادية أمر ضروري.

القطاع المصرفي

أوضح سليمان في تصريحات لـ«الوطن»، أن حزب حماة الوطن يستعد برؤية اقتصادية شاملة، وحلول تخص كل ما له علاقة بالاقتصاد على المدى القصير والطويل في كل المجالات، سواء كانت على مستوى سياسات النقدية أو على مستوى القطاع المصرفي، والحلول التي ستطرح في هذا الشأن، ستكون من خلال مجموعة من الخبراء المتخصصين في الاستثمار وحوافزه، وقادرون على التخطيط لزيادة العوائد الدولارية في شتى قطاعات الدولة، ومن أهمها قطاع الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، وغيرهما من القطاعات.

اقتصاد الدولة المصرية

أكد المتحدث باسم «حماة الوطن»، أن الحزب سيطرح رؤية شاملة في هذا الأمر، تخدم الوضع الاقتصادي، وحلول قابلة للتنفيذ وواقعية، ما يجعل الأمر أكثر فاعلية بشأن اقتصاد الدولة المصرية.